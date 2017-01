Cine Sesc terá drama grego na esta semana

Nesta semana o Cine Sesc exibe no Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá o drama grego “Azul Profundo”, as exibições são gratuitas. Na Capital será terça-feira, 24, às 19 horas. Em Corumbá, na quinta, 26, às 19h30 e no sábado, 28, às 15 horas.

O filme grego é sobre um nadador profissional, que está prestes a assinar um importante contrato com um patrocinador. Ele dedica a vida aos treinos, até conhecer uma militante ambiental, e se apaixonam. Entretanto, um ano depois eles enfrentam problemas no relacionamento devido à dedicação dela às atividades de proteção ambiental, mesmo que para tanto passe por cima de sua própria saúde.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br