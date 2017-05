Cineclubes realizam mostra gratuita de filmes “Pelos Direitos do Público”

Celebrando o Dia Internacional de Cineclubes – comemorado em 10 de maio – o Clube do Cineclube organiza de 8 a 12 de maio (segunda a sexta-feira) no Museu da Imagem e do Som a mostra de filmes “Pelos Direitos do Público”. As exibições são gratuitas e acontecem sempre às 19h.

A mostra é pautada pelo ideal coletivo de difundir o acesso à informação e à arte e pelo desejo de contribuir com a formação crítica por meio da exibição de filmes seguidos de debates. A diversidade de filmes também aponta para um dos objetivos dos cineclubes: a universalização do acesso ao cinema.

Confira a programação:

Os filmes são exibidos a partir das 19h com entrada franca. O Museu da Imagem e do Som fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro.

8 de maio

Não Amarás (1991)

Após a exibição do filme será realizado um debate, mediado por Pietro Luigi, cineclubista e agente cultural.

9 de maio

Paris is Burning (2005)

Após a exibição do filme será realizado um debate mediado pelo cineclubista e agente cultural Givago Oliveira.

10 de maio

Bailão (2009)

Eu Não Quero Voltar Sozinho (2010)

Após a exibição dos curtas será realizado um debate mediado pelo professor do Curso de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Guilherme Rodrigues Passamani.

11 de maio

Eu, Daniel Blake (2017)

Após a exibição do filme será realizado um debate mediado pelo cineclubista, indigenista e agente cultural Patrik Adam.

12 de maio

Sem Sol (1983)

Após a exibição do filme será realizado um debate mediado pelos jornalistas e cineclubistas Thiago Andrade e João Carlos Costa.