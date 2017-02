Cinema e contação de histórias para as crianças no Sesc Corumbá

Nesta semana, nos dias 09 e 11, o Sesc Corumbá terá cinema e contação de historinha para a criançada. A programação é inteiramente gratuita.

O Cineclubinho exibe em duas sessões “As Férias do Pequeno Nicolau”, que acontece dias 09 e 11 de fevereiro às 17h no Sesc Corumbá e conta a história de Nicolau, que viaja para a praia com seus pais e avó. Lá, ele faz novos amigos e conhece uma garota muito especial, que acredita ser sua futura esposa.

No sábado, dia 11, além de cineclubinho é dia de contação de histórias no Sesc Corumbá, às 19h30. O livro da semana é “A nuvem que choveu”, de Américo Calheiros. O livro narra em uma linguagem sensível e poética as aventuras de uma nuvem, do céu até a terra e o seu retorno a origem. Promete agradar quem gosta da poesia que vem da natureza.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br