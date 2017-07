CineMis de Férias tem cinema para pais e filhos

Uma opção que promete agradar a família toda durante o mês de julho é o CineMIS de Férias. Com exibições gratuitas, o CineMis começa na segunda (17) e segue até sexta-feira (21), no no Museu da Imagem e do Som, situado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 Centro (3º andar), sempre às 14 horas.

A proposta é oferecer às crianças, entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Mas os pais também estão convidados a participar desta atividade que é gratuita e repleta de entretenimento, conhecimento e a interação entre o museu e a comunidade.

Os filmes – médias e longas metragens tradicionais e de animação – foram especialmente selecionados e abordam diversos temas, sempre com muita positividade e ludicidade. Dentre eles estão obras premiadas e sucessos de público e crítica.

Programação

Segunda-feira (17) – A Melhor Invenção

Terça0feira (18) – Minha Vida de Abobrinha

Quarta-feira (19) – Wall-E

Quinta-feira (20) – Epa! Cadê o Noé?

Sexta-feira (21) – O Homem da Lua