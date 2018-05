Circo do ator Marcos Frota estreia hoje em Campo Grande

O Mirage Circus, do ator Marcos Frota estreia pela primeira vez em Campo Grande, nesta sexta-feira (18) com 22 atrações no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande.

O circo está em turnê no país com atrações como: malabaristas, trapezistas, bailarinas, palhaços, mágico, equilibrista e o Globo da Morte com seis motos. Os palhaços Chuvisco e Chavequinho, também se apresentam durante o show e prometem muitas risadas e diversão para o público. São mais de 150 pessoas entre funcionários e artistas brasileiros se apresentando no picadeiro, com duas horas de espetáculo que traz energia, brilho, sons e cores de um festival tecnológico dentro da tenda mágica.

O circo conta com ar condicionado, recursos de som e iluminação e estrutura com 1.800 lugares, com cadeiras confortáveis, divididas em três níveis, proporcionando ao público uma melhor visibilidade do espetáculo. O circo ficará na Capital até 18 de julho.

Horários:

Terça a sexta-feira às 20h30; sábado, domingo e feriados às 16h, 18h e 20h30

Local: Estacionamento (Acesso A) - Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.

Ingressos:

Cadeira VIP: adulto R$ 60 (inteira) - criança R$ 30 (meia)

Cadeira Central: adulto R$ 50 (inteira) – criança R$ 25 (meia)

Cadeira Lateral: adulto R$ 30 (inteira) – criança R$ 15 (meia)

Pagam meia entrada:

- Crianças de 2 a 12 anos;

- Estudantes com carteirinha atualizada;

- Idosos acima de 60 anos;

- Pessoas com deficiência (PcD) não pagam;