“Clube do Whisky” inaugura espaço na capital

Se reunir em torno de uma garrafa e experimentar whisky das mais variadas marcas e tipos, faz parte da rotina dos associados da Sociedade Brasileira do Whisky (SBW),que em Campo Grande se encontram semanalmente. Na noite desta terça-feira (19) porém , o seleto grupo teve uma noite especial , já que foi inaugurado o "espaço SBW" no restaurante Twist .

O ato contou com a participação do presidente nacional da Sociedade Brasileira do Whisky (SBW), José Augusto Caiuby, que destacou a importância do evento. “A sociedade é formada por apreciadores de whisky, amigos que se reúnem para degustar a bebida e ter um lugar fixo é importante, não precisamos marcar reuniões ou ligar um para outro, a reunião acontecerá sempre no mesmo dia e lugar”, ressaltou.

A SBW foi fundada em 1988 e este ano completa 29 anos. Caiuby conta que está é a segunda associação mais antiga do mundo. “Apenas a sociedade da Escócia é anterior a nossa”.

O vice-presidente da Sociedade no Centro-Oeste e presidente da seção da capital, desembargador Ruy Celso , conta que em Mato Grosso do Sul a associação existe há mais de 20 anos e hoje tem 26 associados. “A sociedade reúne pessoas de diversas profissões, os encontros se tornam culturais, pois, conversamos sobre tudo”, explica.

A associação começou com um pequeno grupo de amigos que se reuniam para degustações e, resolveram criar uma organização para aperfeiçoar os conhecimentos sobre a bebida, promover a divulgação das qualidades do produto, realizar atividades socioculturais de caráter associativo, e demonstrar as vantagens da moderação como forma de melhor apreciar o mais nobre dos destilados de cereais.

As atividades do grupo,que estava inativo, foram retomadas três anos atrás, e agora ganham um novo alento. A associação só se dá mediante convite de um dos sócios e após aprovação por unanimidade.