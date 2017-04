Com 58% dos votos, Emilly é vencedora do BBB 17

A gaúcha Emilly Araújo, de 20 anos, foi a vencedora do “Big Brother Brasil 17” com 58% dos mais de 140 milhões de votos. A final do reality show aconteceu nesta quinta-feira (13). A amazonense Vivian Amorim, de 23 anos, ficou em segundo lugar com 49%. Já a também gaúcha, Ieda Wobeto, de 70 anos recebeu 1% dos votos.

De acordo com o G1, Emilly foi uma das últimas participantes a serem escolhidas para a edição, após disputar uma vaga contra sua irmã gêmea, Mayla. A estudante nasceu em Eldorado do Sul (RS), e teve um relacionamento no programa com o médico Marcos Harter, eliminado por agredi-la fisicamente.