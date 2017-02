Com a peça Museologia, Cia Carona de Teatro se apresenta em Campo Grande dia 16 de fevereiro

As apresentações fazem parte do projeto “Águas do Centro-Oeste” e circulará por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás

A Cia Carona de Teatro chega a Campo Grande com o espetáculo “Das Águas” no próximo dia 16 de fevereiro. A peça será encenada no espaço da Museologia, no Armazém Cultural, durante três dias e depois seguirá para Dourados.

O objetivo do evento é promover a circulação cênica do espetáculo, seguido de Roda de Conversa sobre a peça e do fazer teatral no âmbito a coletividade, além de uma Vivência Teatral sobre os processos da Cia na região Centro-Oeste do Brasil.

A organização é da Cia Carona de Teatro de Blumenau (SC) que, por meio do projeto “Águas do Centro-Oeste”, contemplado com o Prêmio Funarte Edital Miryam Muniz 2015, do Ministério da Cultura – circulará por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

As cidades por onde a Cia Carona circulará são: Anápolis e Goiânia (GO), Cuiabá e Rondonópolis (MT), Campo Grande e Dourados (MS).

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes das sessões nos locais das apresentações. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone das entidades sedes ou pelo email: producao@ciacarona.com.br.