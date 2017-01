Com apresentação emocionante, Mamão estreia no BBB e já tem as tiradas da casa

Com um grito de guerra indigenista, que significa “Viva o nosso Deus”, o advogado e cozinheiro Ilmar Renato, o Mamão, finalmente entrou na casa do Big Brother Brasil. Ele que é o quinto participante a representar o Mato Grosso do Sul no programa, entrou na casa gritando “Viva Nhanderú”.

Com jeito despojado, a apresentação de Mamão, como ele é conhecido pelos amigos, emocionou por levar ao horário nobre fotos de sua luta pelas causas sociais que acredita e os amigos que se reuniram no Drama Bar, onde Mamão trabalhava antes de ir para o confinamento vibravam a cada aparição do “brother” e até mesmo quem nunca assistia a Globo, resolveu dar o braço a torcer.

Um grupo criado no aplicativo do whatsapp reúne os amigos do ativista social e cada tirada dele, é uma comemoração da galera. E as tiradas do participante, já no primeiro dia, são impagáveis e até motivo de postagens nas redes sociais.

Acostumado a usar o codinome como brincadeira para ser “desejável”, a primeira tirada dele já veio com uma brincadeira ao se apresentar.

- Meu nome é Ilmar, mas pode me chamar de Mamão, apresentou-se.

- Aiiii, eu amo mamão, gritou Mayla.

- Então sou eu, disse aos risos.

E se dizem que o apelido vem do fato de “mamar muito”, ou seja, beber muito, Mamão já não se fez de rogado. Indagado pelo companheiro de confinamento, o gêmeo Antonio, se ele bebia, a resposta foi bem típica.

- Você parece um cara muito maneiro, você bebê? Questionou o rapaz.

- Bebo ué

- Mas bebe assim, para ficar louco?

- Lógico né. Vou beber para ficar santo? Respondeu gerando risadas!

Primeira manhã tem conversas e oferecimento de auxílio

Em sua primeira manhã na casa, os Brothers foram acordados com muito barulho. Ilmar que já tinha feito “risada de bruxa” para assustar a colega de quarto Roberta, fala que aquele barulho é “fichinha”.

Ao trocar de roupa, o participante então falar: “Querem que a gente vai lá dar like, like no confessionário. Sei lá, vou dar look em todo mundo”, avisa.

E no corpo, as tatuagens que revelam bem sua ideologia, o líder Che Guevara nas costas e lá vai Mamão para seu primeiro dia de confinamento.