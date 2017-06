Com espetáculos, exposições e sessão de cinema, Sesc realiza I Festival Sesc MS de Circo

Serão 14 espetáculos, sete nacionais e sete regionais, quatro oficinas, uma exposição fotográfica e sessão de cinema, o Sesc Cultura realiza um intenso circuito de apresentações circenses, durante o I Festival Sesc MS de Circo. O festival acontece de 20 a 24 de junho no Teatro Prosa, do Sesc Horto e Sesc Morada dos Baís, As ações serão sempre das 18h30 às 22 horas com entrada gratuita, se estendendo também ao Sesc Corumbá.

“O que queremos é favorecer a democratização e circulação de espetáculos circenses, buscando reunir a classe para ampla afinidade cultural, fomentando a pesquisa, aprimoramento técnico e a interpretação artística das produções e sobretudo, estimulando a formação de novas plateias”, explica a diretora regional do Sesc, Regina Ferro. A proposta é realizar edições a cada dois anos.

O I Festival Sesc MS de Circo se inspira no II Festival Santa Maria Sesc Circo do Rio Grande do Sul, realizado em 2016, contemplando espetáculos de circo contemporâneo de grupos nacionais e local, exposição fotográfica do Circo do Mato, oficinas e sessão de cinema.

Para participar das ações formativas é necessário fazer inscrição até o dia 20/06 no Sesc Morada dos Baís, das 13h30 às 22h.