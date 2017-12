A exposição Memória da Música MS 40 Anos nesta sexta-feira (22) encerra as atividades do Museu da Imagem e do Som (MIS) neste ano. A última programação de 2017, às 9h, no MIS, também terá a entrega de certificados do curso de documentário MS 40 Anos em Histórias Cinematográficas e o lançamento da nova programação da TV Educativa (TVE).

A exposição Memória da Música MS 40 Anos é em parceria com o pesquisador Carlos Luz. O MIS tem em seu acervo cerca de 200 discos de vinil e vão estar expostos 100. São raridades de 1950 a 1990.

A exposição promove uma viagem pelos mais variados ritmos musicais, do instrumental ao sertanejo, passando pelo folclore, samba e erudito, com muitas peças raras, dignas de um acervo rico que atualmente se encontra no MIS. “Estamos homenageando a trajetória musical de nossos artistas”, frisa Carlos Luz.

Ainda durante a exposição haverá a entrega de certificados para os 22 participantes do curso de documentário realizado pelo Museu em parceria com a TV Educativa.

“O Museu deu uma contribuição muito importante no processo de formação bem como na integração das pessoas que receberam instruções e estrutura, tendo a TV Educativa entrado com os equipamentos e a ilhas de edição”, ressalta Pinheiro.