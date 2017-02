Com marchinas e sambas, Cordão Valu desfila hoje

Para as pessoas que consideram o carnaval como a festividade favorita do ano, o clima de folia começou já no início de fevereiro. E hoje a espera vai acabar. O desfile do Cordão Valu acontece às 16h, com concentração às 14h, na Esplanada Ferroviária, centro da Capital.

De crianças a idosos, o Cordão é para todo mundo. No desfile temos também o Valuzinho, para os papais e mamães levarem seus pequenos para a folia. Silvana Valu, fundadora do bloco, revela que essa união de todas as idades e todas as tribos é o mais emocionante.

“A rua e o carnaval nos permitem isso, essa festa gigante onde todo mundo pode se divertir independente da idade, orientação sexual ou credo religioso”, afirma Silvana. As atrações para o sábado serão Orquestra Pantanal, banda com 10 músicas e que toca marchinhas tradicionais de carnaval, além da Bateria da Escola de Samba Igrejinha, Edir Valu, Negabi e Chokito Sambista.

No ano passado, o bloco arrastou cerca de 10 mil foliões para as ruas. O Cordão Valu conta com grande consideração e carinho do público de Campo Grande, sentimento este conquistado ao longo de uma década de carnaval na rua.

Desde sua criação, lá em dezembro de 2006, o Cordão Valu vem crescendo e se destacando no carnaval de blocos da cidade. Se antes era quase inexistente, hoje toma as ruas e mostra toda sua importância junto à cultura popular. Do Bar Valu à Esplanada Ferroviária muita coisa mudou, porém, a essência continua mais forte do que nunca, conforme relembra Valu. “Um grupo de amigos fundou o Cordão e o que a gente buscava era essa diversão saudável na rua, o carnaval de fantasias, da brincadeira mesmo, como nos velhos tempos. Hoje isso é realidade em Campo Grande, todo mundo fantasiado, dançando, numa alegria imensa”, explica.

O bloco é gratuito e as únicas recomendações para os foliões é a fantasia, que faz toda diferença para brincar, mas que não é obrigatória; a paz, para todo mundo se divertir com tranquilidade; e água, tão importante quanto o carnaval é manter-se hidratado. Na terça-feira, dia 28, o Cordão Valu volta para Esplanada no mesmo horário para se despedir do carnaval 2017.

Lembrando que o desfile do Cordão Valu acontece as 16h, com concentração a partir das 14h, na Esplanada Ferroviária, rua General Mello, centro.