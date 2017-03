Com oficina de autorretrato, Sesc abre programação infantil de março

Neste sábado (4), o Sesc Morada dos Baís dá largada à programação infantil do mês de março e a primeira atividade, às 14h30, será oficina de autorretrato, tendo como tema Lídia Baís.

A participação é livre, só é necessário ter pelo menos seis anos de idade e levar o material necessário para a oficina: 1 caixa de tinta guache; 1 lápis grafite comum; 1 borracha; 1 espelho pequeno; 1 pincel chato macio nº 14; 1 pincel chato macio nº 02 e 1 pedaço de tecido velho.

Sensível, religiosa, pintora, desenhista, Lídia Baís Campo-grandense nascida no ano de 1900, foi uma mulher moderna a frente do seu tempo, representava sua arte de forma muito delicada e sentimental por sonhos irreais, figuras da natureza, imagens religiosas, angelicais e místicas e alguns autorretratos.

Pela força de sua história e o valor artístico do seu trabalho, consideramos Lídia Baís a primeira grande artista do Estado do Mato Grosso do Sul.

Às 16h tem “Contos de Magia Pura”, com Pietro Lara, uma contação de estórias, música, poesia e brincadeiras que retratam o universo lúdico infantil. As estórias contadas são estórias tradicionais da tradição oral brasileira e internacional. A primeira estória de autoria desconhecida se chama “A Aventura de Chu” que fala do valor da arte, que promove uma viagem através de um quadro dependurado na parede, o espectador da obra é sugado para dentro dela, adentrando no universo mágico da arte, podendo vivenciar a obra.

Em seguida, às 17 horas, o Cine Clubinho exibe a animação brasileira “O Menino e o Mundo”. O longa é dirigido por Alê Abreu e conta a história de um garoto que mora com o pai e a mãe, em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande.

Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para a sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectivas.