Com poemas escritos durante 40 anos, Ângelo Arruda lança 1° livro de poesia

Depois de 40 anos escrevendo versos, o arquiteto e urbanista Ângelo Arruda lança na noite desta terça-feira (27), na Morada dos Baís seu primeiro livro de poesia, “A invenção do silêncio”. O lançamento será às 19h30 com entrada gratuita.

O arquiteto conta que queria compartilhar com seus amigos os versos que nunca permitiu que fossem publicados. “Já publiquei livros de arquitetura, história e urbanismo, e sempre escrevi poemas. Mas a gente nunca tem coragem de compartilhar com outras pessoas e eu criei essa coragem e comecei a construir o livro”, relata.

Mas para Ângelo a decisão mais importante para o seu primeiro livro de poesia foi o lançamento. O livro será vendido e a renda será revertida para duas entidades sociais a AACC e a Fundação Chico Xavier. “Isso me deu uma grande motivação para eu me colocar no mercado como poeta. Decidi que o meu primeiro livro pudesse ajudar ao próximo”, explica.

Com temas variados, o livro é composto de 50 poemas. “Os versos fazem parte de 40 anos da minha vida e foram escritos em vários momentos. Tem poemas de quando eu tinha 20, 30, 40 anos e tem versos que eu fiz há dois anos. Com inspirações desde Recife até Mato Grosso do Sul”.

O livro tem desenhos do arquiteto Luiz Pedro Scalize. “Encontrei uma forma de dar asas aos versos. Escolhi 15 dos 50 poemas e ele fez a leitura e desenhou. Ficou muito lindo”, completa Ângelo Arruda.

Para o arquiteto, o local do lançamento também é importante. “Lançar meu primeiro livro de poesia na Morada dos Baís é muito simbólico para mim, porque foi lá, há 20 anos, que eu lancei o meu primeiro livro”.

A noite do lançamento também será de música com a apresentação de Gilson Espíndola, da banda Clube do Litoral Central dos músicos Jerry, Rodrigo Teixeira, Guga Borba, Rodrigo Sater, Ju Souc e Leandro Peres e a Orquestra Jovem Emmanuel, criada pela Fundação Chico Xavier.