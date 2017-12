Com queima de fogos, Campo Grande terá Show da Virada na Cidade do Natal

Após quatro anos sem realização, a Cidade Morena volta a ter o Show da Virada neste domingo (31).

Chamado Reveillon da Família, o evento este ano não será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, segundo a secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, mas na Cidade do Natal onde toda a estrutura já está montada para as apresentações musicais.

Com ritmos que agradam o público de todas as idades, os artistas escolhidos para se apresentarem no evento são Delinha, Vitor Gregório e Marco Aurélio, Banda Lilás e Chicão Castro. No momento da virada, está sendo preparada a tradicional queima de fogos.

A expectativa é que 30 mil pessoas passem pela Cidade do Natal durante o evento.