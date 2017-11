Com reggae e MPB, apresentação na Morada dos Baís começam na quinta-feira

Com o feriado da Proclamação da República, a programação musical da Morada dos Baís começa na quinta-feira (16) nesta semana.

E na quinta, a semana musical já começa com novidades, levando ao palco Xaras Gabriel & Dubmistah. As produções autorais abordam temas como: problemas sociais, cotidiano e espiritualidade. A promessa é de uma apresentação contagiante e envolvente por meio da energia emanada das letras e das frequências sonoras.

A sexta-feira (17), é dia de escutar a doce voz de Karina Marques, que estará acompanhada de sua banda. “Sempre gostei de tocar no Sesc, desde as apresentações no Horto. As pessoas vão para ouvir música e isso faz toda diferença pra gente que tá no palco. Sempre são noites especiais”.

E para fechar a programação da semana, sábado (18), é a vez de Marta Cel se apresentar, misturando ritmos como samba de Dolores Duran, MPB de Caetano e Elis Regina, Tim Maia, Sandra de Sá, sons da América Latina, entre outros. “São projetos como este do Sesc que movimentam a cena artística musical do Estado”, avalia a cantora.