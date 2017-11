Com samba, jazz e blues, Morada dos Baís tem programação especial na semana da Consciência Negra

Na semana da Consciência Negra, a Morada dos Baís tem programação especial com a forte presença afro nos mais diversos gêneros musicais.

Quem abre a programação é Alba Lessa, que se apresenta na quarta-feira (22), com repertório que vai exaltar os grandes compositores e intérpretes negros da música popular brasileira.

“É uma honra participar desse momento, que é de reflexão, porque ainda acho que estamos presos em correntes imaginárias, porque existe um grande preconceito e racismo que não é oculto, é explícito. São poucas as instituições e espaços que falam sobre o assunto e temos de aproveitar as oportunidades, então a gente a agradece o Sesc por colocar o tema em evidência, por meio da nossa música”.

Na quinta-feira (23), sobe ao palco a Spiritual Jazz Band com o show "Negro Espiritual". A Spiritual Jazz surgiu em 2013 com dois irmãos Junior (saxofonista) e Silas (trompetista) que queriam muito fazer música juntos.

A sexta-feira (24), é dia de Melanina Sound Club com o show “Groove Negro, Consciência Clara”. Aglutina o swingue de estilos como Funk e Soul, no Samba, no Rap, Disco ou o resultado disso tudo. O repertório leva músicas autorais e sucessos nacionais e mundiais.

Encerrando a programação semana, no sábado, 25, tem show do bluesman Zé Pretim e convidados, levado ao público clássicos da música raiz brasileira, com as versões do Zé Pretim.