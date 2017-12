Com show da Galinha Pintadinha, Cidade do Natal será aberta hoje

Com shows da Galinha Pintadinha, Dudinha e Mariana luzes e fogos de artifício, Cidade do Natal será aberta ao público nesta sexta-feira (8), às 19h. A festa, com 27 atrações regionais, incluindo muita dança, música e teatro, e uma área de brinquedos (todos gratuitos) para crianças. Serão trinta dias de festa, até o dia 6 de janeiro, sempre das 16h às 22h.

“Esse processo exigiu muita dedicação e trabalho, para devolver a toda Campo Grande esse espaço que sempre foi de todos nós, frequentado pelas famílias, principalmente no mês de dezembro”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

Na área da gastronomia, haverá uma Praça de Alimentação que vai gerar mais de 90 postos de trabalho, oferecendo produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que receberá público de todas as classes. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e firmou compromisso de repassar 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Além de uma variedade na alimentação, o local abrirá também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

“A Cidade do Natal será um ambiente voltado para a confraternização das famílias, a partir de tudo que será criado naquele espaço, com opções para todas as idades”, afirmou a primeira-dama Tatiana Trad.