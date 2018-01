Com shows, Cidade do Natal reúne campo-grandeses na virada

A Cidade do Natal reuniu milhares de campo-grandeses para acompanhar a contagem regressiva para o ano novo neste domingo (31). Os shows de Delinha, Victor Gregório e Marco Aurélio, Chicão Castro e Banda Lilás animaram as últimas horas do ano na Cidade Morena.

“A festa está linda e foi feita com todo o amor para os campo-grandenses. Vemos aqui crianças de colo, outras maiores, gente adulta, com mais experiência, pessoas de todas as idades participando dessa festa que foi feita para elas”, disse o prefeito, que acompanhado da primeira-dama Tatiana Trad e suas filhas Mariana e Alice, fez a contagem regressiva oficial para a entrada do novo ano.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal fica aberto ao público até 6 de janeiro nos altos da Afonso Pena com shows, espaço kids, Casa do Papai Noel, personagens infantis, City Tour e uma praça de alimentação com preços populares.

O City Tour funciona em 3 horários: 18h30, 19h30 e 20h30, e a partida é exatamente em frente à Cidade do Natal. Ele percorre toda a Avenida Afonso Pena, percurso de cerca de 9 km, e segue até a Morada dos Baís, retornando à Cidade do Natal. O passeio é gratuito, com guia que mostra os principais pontos turísticos de Campo Grande.

Já na área da gastronomia, a praça de alimentação oferece produtos com valores de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

São comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa, pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, entre outros.