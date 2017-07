Com teatro e oficinas, Biblioteca da Fundação de Cultura terá programação de férias

Recheado de atividades e novidades, o projeto Férias na Biblioteca 2017, abre inscrições para a garotada que gosta de teatro, circo, jogos e oficinas. As ações culturais acontecem entre os dias 17 e 21 de julho, das 14h às 17h na Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim, no Memorial da Cultura, na Capital.

O artista Renderson Valentim, do Teatro Imaginário Maracangalha, realiza a Oficina de Bonecos e Formas Animadas, que busca despertar nas crianças a imaginação e a ludicidade por meio da criação, de efeitos especiais e de luz. O curso consiste no aprendizado de três técnicas de produção: bonecos de jornal e matrizes naturais, objetos e formas animadas e de luz e tecidos fluorescentes utilizando luz negra, além do aprendizado da técnica de manipulação.

Durante as aulas o artista irá transmitir aos pequenos conceitos de sustentabilidade, utilizando elementos de composição recicláveis – seja pelo homem, como jornais, tampinhas de garrafas, ou pela própria natureza, como é o caso dos bonecos naturais tendo suas folhas e galhos já caídos pela ação do tempo.

“Toda oficina de bonecos sem manipulação é apenas mais uma oficina de artesanato. Mas quando a manipulação é inserida ela dá vida ao objeto ou boneco inanimado e possibilita uma comunicação que perpassa todas as outras. No universo das crianças a manipulação é muito presente com bonecas, ursos, pipas e pandorgas. Na sala de aula um lápis pode virar um avião e transpor esta ludicidade presente para um propósito definido”, explica Valentim.

As férias na Biblioteca também terão muito teatro. O Grupo Casa fará duas apresentações: “A Bela e a Fera” e “Chapeuzinho Vermelho”. O Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando nossas raízes culturais e históricas através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea. O resultado são espetáculos repaginados, que experimentam novas roupagens, matérias não convencionais de dramaturgia, a arte do palhaço e as novas mídias.

Já o Jogo do tabuleiro Gigante (memorização ou percurso) ficará por conta da estudante de Educação Física Ellen Fernanda. As crianças irão aprender a confeccionar o próprio brinquedo. Serão recortadas caixas de papelão, onde serão montados dois dados numerados. Também serão cortados os papéis coloridos em uma medida determinada pela ministrante com três sinais das operações matemáticas (adição, subtração e multiplicação).

Além de promover a capacidade de criatividade, a oficina alia trabalho em conjunto, contagem numérica, conhecimento das formas geométricas, controle do próprio corpo, coordenação motora e disciplina.

Balangandã (Brincando com a Arte Circense) é a oficina ministrada pela estudante de Artes Cênicas Mariana de Castro. Nela o swing de fitas utilizado no circo será feito pelas crianças. O clima circense em volta é um grande incentivo artístico para os pequenos. As crianças irão encher um saquinho de arroz para dar peso ao brinquedo, para que ele gire com fluidez. Em seguida confeccionarão as fitas utilizando papel crepom e jornal. A oficina desenvolve a criatividade e também a percepção espacial e a coordenação motora, além de ser uma forma divertida de brincar.