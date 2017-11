Com uma variedade de ritmos Sesc Morada dos Baís dá o tom na semana musical

A variedade mais uma vez dá o tom na semana musical do Sesc Morada dos Baís. A programação musical acontece de quarta a sábado, às 20h. Chegue cedo, pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.

Começando na quarta-feira, 08, com apresentação do Valu Samba Trio, além de samba e suingue, o trio leva em seu repertório muito MPB transportado para o samba. É composto por Edir Valu, no pandeiro e voz, Dênio Luz, na timba e voz e Mauro Vermelho, violão e voz.

Quinta, 09, é dia de novidade, com o Quarteto Lisérgico, formado por Alex Cavalheri, Anderson Rocha, Adriel Santos e Luciano de Sá. “Eu gosto muito do espaço do Sesc Morada dos Baís, é um grande incentivo à classe artística e com público muito legal”, avalia Anderson.

A banda surgiu há dois anos, da junção de amigos que levam ao público jazz fusion em seus arranjos experimentais. De releituras da música regional, como “Fala Bonito”, de Geraldo Espíndola a “No Quarter”, de Led Zepellin, o repertório passeia também pelo blues e rock.

Na sexta-feira, 10, Coxa Bamba volta a embalar o público com suas influências cubanas. “O Sesc Morada dos Baís é um local especial e fazemos o show com muito cuidado para levar um repertório bastante variado e com estilos diferentes ao público criterioso”, diz o músico Rhuan Enciso, que, assim como os demais integrantes da banda, é frequentador assíduo do espaço.

Sábado, 11, é dia de apresentação do MPBlues, com o show “MPBlues e elas”, uma apresentação especial em que a banda que contará com a participação de cantoras de blues.