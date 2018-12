Começa nessa quarta-feira (5) e vai até o dia 8 de dezembro, na Cidade Universitária o 4° Festival de Violão em Campo Grande. Com violonistas convidados, o evento será composto por palestras, masterclasses e concertos gratuitos e abertos à comunidade.

A realização é do Curso de Música e da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece). O objetivo é promover o ensino, a pesquisa e incentivar a produção artística do violão no Mato Grosso do Sul. Para o coordenador do Proece, professor Marcelo Fernandes é um evento muito importante, pois no estado temos um grande número de artistas que trabalham com o violão, seja como solista ou com acompanhante, além de muitos projetos sociais que insere o instrumento. "Hoje o mais díficil é as referências, temos na universidade muitos professores que tocam mas ainda muito bem, mas ainda se tem a necessidade de trazer músicos de fora para tocar músicas como do século XVII, contemporâneas,européias entre outros estilos", ressaltou o professor.

As palestras e aulas, voltadas aos acadêmicos, profissionais e diletantes, terão a finalidade de promover a especialização no conhecimento sobre o instrumento. As atividades serão realizadas no curso, na Unidade 22.

Os concertos acontecem todos os dias ao meio dia na Casa da Ciência, com excessão do dia 6 de dezembro, que o artista Henrique Annes de Pernambuco juntamente com o violinista paulista Heitor Lotti, às 20h no Teatro Glauce Rocha.

Artistas do interior do estado com Três Lagoas e Naviraí também participarão ministrando as palestras do evento. O festival contará também com a participação de Arthur Kampela, reconhecido compositor, violonista e professor da Columbia University (EUA); Paulo Inda professor de violão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Amadeu Rosa de São Paulo; além da participação de músicos de destaque de Mato Grosso do Sul. Na coordenação também do evento estão os professores Rafael Salgado e Pieter Rahmeier.