Concurso vai escolher prato típico de Campo Grande

Para identificar qual comida tem a cara de Campo Grande, a Prefeitura lança neste sábado (21), o Concurso “Prato Típico”, na Plataforma Cultural. Três pratos disputarão a preferência dos campo-grandenses: sobá, espetinho ou arroz carreteiro.

Os pratos entram no concurso junto com acompanhamentos. O arroz carreteiro com ovo frito e mandioca frita, espetinho com arroz branco, vinagrete e mandioca amarela e sobá com omelete em tirinhas e cebolinha.

“O concurso nasceu da ideia de valorizar as comidas típicas que são feitas na cidade, visto que o segmento gastronômico é prioritário, conforme estabelece o Plano Municipal de Turismo. A comida diz muito sobre um povo, sobre a cultura local e regional”, disse a superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori.

A votação acontece somente pela internet e os primeiros votos poderão ser feitos no sábado mesmo, no local em que acontecerá o lançamento do concurso.

a votação será encerrada no dia 21 de janeiro de 2018. A apuração dos votos será feita por uma equipe formada por duas pessoas da Sectur, uma da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e três membros de uma comissão. O resultado do concurso será anunciado em até quinze dias após término da votação.