Confira a programação desta semana no Sesc Morada dos Baís

Mais uma semana com muita animação e mistura de sons no Sesc Morada dos Baís. A programação musical começa nesta quarta-feira (18), no clima de samba com o Quarteto Samba Choro, levando no repertório clássicos como João Bosco, Paulinho da Viola, Pixinguinha e Nelson Cavaquinho.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização, quanto o espaço são ótimos e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, a flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.

Quinta (19), é dia de clássicos do rock com a Rockê. “A Rockê surgi com a ideia inicial do “Kararockê”, com repertórios mais clássicos para que as pessoas contem, mas ´com a demanda vimos que é possível nos apresentarmos também no formato de ´banda. É um show muito animado e impactante”, diz a vocalista, Érika Espíndola.

A sexta (20), tem toda a energia dos Muchileiros. A banda viaja pelas influências latinas levando em suas bagagens várias vertentes do pop-rock, surfando entre versões de clássicas canções e atravessando todas as fronteiras da música com instrumentos diversificados e muito buena onda! “É muito gostoso poder tocar no Sesc, o ambiente, o horário e o público bonito e de várias gerações”, diz o vocalista, Soria.

E no sábado (21), encerrando a programação da semana, o blues do Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 13 anos na estrada e é a única do estado que toca exclusivamente blues americano.

“Com certeza é muito importante participarmos deste projeto. O Sesc Morada é um espaço cultural que estava deixado de lado e que com a ocupação por parte do Sesc foi redescoberto. Essa ação fomenta a cultura e leva o campo-grandense a conhecer a própria história”, diz o vocalista, Robson Pereira.