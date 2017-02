Conheça as opções dos municípios para o Carnaval em Mato Grosso do Sul

Os municípios de Mato Grosso do Sul reforçam as atrações da maior festa popular do país. Nas programações estão extensas e diferenciadas opções como os desfiles de escolas de samba, blocos oficiais, circuitos elétricos, cordões carnavalescos, desfiles culturais, matinês para as crianças e bailes em clubes que animam as cidades do interior e a capital.

O governo do estado por meio da Fundação de Turismo de MS está apoiando a festa popular em 12 municípios: Anastácio, Aquidauana, Bataguassu, Bodoquena, Campo Grande, Corumbá, Ivinhema, Ladário, Nioaque, Rio Verde, Rochedo e Terenos. O total de recursos destinados pelo Governo do Estado em apoio ao carnaval de rua em 12 municípios soma R$ 826 mil.

Bataguassu

A festa em Bataguassu será animada pelos blocos carnavalescos que vão se apresentar nas cinco noites do Batafolia 2017. Então atenção foliões, haverá premiação em dinheiro para os blocos mais animados.

Uma comissão examinadora ficará responsável pela avaliação dos grupos durante as apresentações que já está marcada para quarta-feira, dia 22 de fevereiro, às 9 horas, na sede da Secretaria (rua Dourados, 597), uma reunião para repassar detalhes do regulamento e demais informações a respeito da competição.

Bodoquena

No município acontece o “Folia Serrana – O Carnaval do Turismo Sustentável”, no período de 24 a 28 de fevereiro. O evento é considerado um dos maiores e mais tradicionais da Região Sudoeste.

Bonito

Em Bonito, o “Ecofolia 2017 – Carnaval da Natureza”, agita os foliões entre os dias 24 e 28 de fevereiro, na Avenida Heron do Couto, em frente ao Ginásio de Esportes, fora do Centro, com o intuito de fazer uma festa popular para a população de Bonito e visitantes que queiram festejar na cidade o modelo de ecoturismo.

Serão cinco bailes, shows com início às 23h e término às 4h e duas matinês nos dias 26 (domingo) e 28 (terça feira), com início às 17h e término as 19h.

Campo Grande

O Carnaval na Capital Morena terá programação agitada, então se prepare para brincar bastante neste período. A festa começa com o Bloco Evoé Baco, no dia 23/02 na Orla de São Francisco, que fica na Rua 14 de Julho, esquina com a Euler de Azevedo.

Entre os dias 25 e 28/02, na Esplanada Rodoviária, o Cordão da Valu agita os foliões. No dia 26 na Praça do Rádio Clube a animação fica com o Bloco Vai Quem Vem. Ainda no dia 26, acontece o Desfile dos Blocos Carnavalescos na Esplanada Ferroviária.

Já nos dias 27 e 28/02, na Praça do Papa acontece os Desfiles das Escolas de Samba da Capital. Fechando a programação, a festa será com o bloco Capivara Blasé entre os dias 27 e 04.

Costa Rica

Costa Folia 2017, organizado pela prefeitura municipal em parceria com empresas, será realizado de 24 à 28 de fevereiro de 2017, no Centro de Eventos Ramez Tebet com shows nacionais. Nos dias 26 e 28 (domingo e terça) haverá matinê com desfile de fantasia e premiação para as crianças que forem fantasiadas e se inscrevem no domingo.

Corumbá

O Carnaval de Corumbá é um dos mais tradicionais e requisitados da Região Centro-Oeste. Tem como ponto alto os desfiles de escola de samba, shows, blocos e rodas de samba. Os ensaios técnicos, concursos de marchinhas e exposições fotográficas e fantasias, que vem acontecendo desde janeiro, abriram a programação de carnaval na Cidade Branca.

Nesta quarta-feira (22), acontecerá o Carnaval da Melhor Idade, no Centro de Convivência dos Idosos – Benedita Ribeiro Barros e mais a noitinha o bloco Chama o Bombeiro se concentra na Rua Frei Mariano (entre as ruas Joaquim Murtinho e a Porto Carreiro), a partir das 20h. Já na quinta (23), os blocos animam em vários pontos da cidade.

A descida do tradicional Sandália de Frei Mariano será no sábado. A concentração será na rua Frei Mariano, esquina com a Cuiabá, a partir das 10 horas.

Mais uma novidade da maior e mais animada festa carnavalesca de todo o Mato Grosso do Sul, o Samba no Busão acontece na sexta-feira, 24, no Trasbordo Municipal. Um grupo local irá animar os usuários e trabalhadores do transporte coletivo a partir das 11 horas.

O desfile dos blocos oficiais e das escolas de samba acontece, respectivamente, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Na terça, dia 28, o Carnaval Cultural começa às 19 horas com os desfiles dos Bonecões, Corte de Momo, do Corso (carros antigos), da Ala das Pastoras, Ala dos Marinheiros e do Bloco do Frevo.

Em seguida se apresentam os Cordões Carnavalescos Paraíso dos Foliões, Cinelândia, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho. Corumbá é uma das poucas cidades do Brasil a manter viva a tradição dos Cordões Carnavalescos. O desfile do Bloco dos Palhaços encerra a festa.

A programação do Carnaval em Corumbá está recheada de animação até o dia 28 de fevereiro com o desfile das escolas de samba, confira a programação completa no site da prefeitura.

Fátima do Sul

Fátima Folia (25, 26 e 27 de fevereiro) – No sul do estado o tradicional carnaval de Fátima do Sul atrai milhares de visitantes todos os anos. Este ano as atrações são gratuitas e incluem shows de bandas e apresentações de DJs. O evento será realizado na avenida 9 de julho, conhecida como Avenida da Folia, a partir das 21h30. A expectativa de público é de 40 mil pessoas.

Inocência

Com tema “Inocência Folia – A Fauna do Cerrado: Resgatando suas belezas e diversidades, o Carnaval em Inocência terá quatro dias de folia (24 e 27 de fevereiro – a partir das 22h).

A matinê será no dia 26 e começará às 15h, com uma programação recheada de brincadeiras, sorteios e premiação.

Na programação estão a apresentação dos blocos e do rei e rainha do carnaval. Haverá premiação para o Bloco mais animado, folião mais animado, melhor fantasia, fantasia mais criativa e revelação da festa.

Ivinhema

O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro na Praça Deputado Nelito Câmara, na Avenida Reinaldo Massi. A animação ficará por conta da Banda Café Society e o evento conta com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, além da equipe de segurança privada.

Ladário

“Carnaval Eco Folia 2017” este é o tema da folia em Ladário, que acontece entre os dias 24 e 28 de fevereiro. Na programação estão atrações culturais, desfiles de blocos, baile infantil e exposição de fantasias.

No primeiro dia de folia acontece a coroação da corte de Momo e a escolha da melhor fantasia.

Miranda

Serão cinco noites de Carnaval (24 a 28/02) e duas matinês (domingo 25/02 e terça-feira 28/02 a partir das 17h). O Carnaval em Miranda é um circuito com trio elétrico em um espaço fechado (Sambódromo de Miranda – Rua Barão do Rio Branco, entrada da cidade, em frente ao restaurante Zero Hora).

A animação dos foliões será com a banda Magia da cidade de Maringá-PR.

Nioaque

O Nioaque Folia acontecerá durante cinco dias (24,25,26,27 e 28) com shows nacionais e artistas locais. Além dos shows,terá uma etapa de MotoCross,no domingo de carnaval (26), encontro de som automotivo no última dia (28), e a novidade “carnalaço” festa de laço comprido.

O carnaval esse ano acontece na Avenida XV de novembro. Haverá também participação de blocos carnavalescos, que poderão se inscrever no dia para concorrer o premiações.

Rio Verde

Com entrada franca, o Carnaval de Rua acontecerá nos dias 25 a 27 de fevereiro na Praça das Américas. A expectativa é que mais de quatro mil pessoas prestigiem a festa popular.

A animação ficará por conta da Banda Madre Santo, com a participação especial de Kid e Kenner. A matinê será no dia 26/02 a partir das 15h.

Rochedo

“Rochedo Folia 2017 – O Carnaval da Amizade”, o slogan parte do princípio de que todos têm um amigo que mora na hospitaleira Cidade de Rochedo, acolhedores dos amigos turistas durante o Carnaval na pequena cidade.

O Rochedo Folia 2017 inicia no dia 25 de Fevereiro (Sábado) e vai até o dia 28 (terça-feira), com ainda duas matinês para o público jovem.

Terenos

Muita festa nos quatro dias de Carnaval em Terenos (25 a 28/02). A programação será aberta às 20h com apresentações dos artistas locais, após as 22h show a festa continua com a Banda Doce Swing.

No dia 26, a matinê inicia às 15h e finaliza por volta das 19h. No local do evento terá praça de alimentação.