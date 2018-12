Com a proximidade do fim do ano, o projeto Convergência das Artes promoverá, neste domingo (9), a quarta edição do evento, que desde o início veio com a ideia de reunir, num mesmo espaço, diferentes propostas artísticas na música, nas artes plásticas, no teatro, na dança etc.

A programação, que também oferecerá espaço gastronômico, começa com declamação de poesias do Livramentos Coletivos e convidados, como Luciano Risalde, com seu projeto de stand up comedy. Música com Choupyn, Nathália Barros, o violão de Evandro Dotto, e sala de cinema com curtas-metragens regionais. A dança estará representada pela salsa, samba de gafieira e samba funkeado, zouk, sertanejo universitário, danças regionais, bachata, entre outras, com vários professores.

No ambiente, estarão expostas as artes de Marinelan Grolli; Erika Pedraza, com live painting; de Friendship Tattoo; de Thalya Palhares; de Sandy; e, direto de Belo Horizonte, de Gramaloka Gonzalez. A exposição fotográfica será da Rebeca Casal Leite. A turma do teatro estará representada pelo Grupo Casa e pelo palhaço Gabinete (Gabriel). O ator José Henrique vai apresentar seu stand-up.

Serviço

Convergência das Artes

Onde: Rua Bahia, 963

Quando: Domingo (9), a partir das 17h

Entrada: R$ 5