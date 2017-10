Copa do Mundo terá programação cultural brasileira

A participação do Brasil na próxima Copa do Mundo, em 2018, irá bem além do futebol: o maior evento do futebol mundial será palco de divulgação da riqueza cultural brasileira para os russos, que vão receber a copa, e turistas de todo o mundo que vão prestigiar as seleções participantes.

Uma parceria entre Ministério da Cultura e setores da iniciativa pública e privada vai levar atrações culturais de música, dança e circo, exposições de arte e festivais gastronômicos. Os eventos serão apresentados na Casa Brasil, espaço de promoção do País durante a Copa, localizado na capital russa, Moscou.

A Copa do Mundo ocorre entre 14 de junho e 15 de julho de 2018 em 11 cidades russas. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, considera que esse período pode ser uma oportunidade de beneficiar a cultura e a arte brasileiras, além de promover o Brasil como destino turístico.

“Faremos um arranjo de parcerias entre diversas esferas do governo, incluindo conteúdo, recursos etc. Do nosso ponto de vista, o programa deve frisar uma plataforma de difusão cultural. A cultura é o nosso ativo”, ressaltou o ministro, que recebeu propostas para o evento.

As principais sugestões serão unificadas em um projeto único, apoiado pelo Governo do Brasil e que, de acordo com o ministro, pode ser um estímulo à plataforma de negócios vinculada à economia criativa e à ampliação do "soft power" brasileiro no mundo.

Primeiras ideias

O CEO da Publicis Groupe, Gustavo Herbetta, apresentou ao ministro uma proposta com atrações interativas, hospitality Center (centro de hospitalidade), shows e venda de produtos. "Queremos dar visibilidade à nossa cultura e fomentar negócios", resumiu. Para o presidente da Brasil, Música e Artes (BM&A), Sergio Ajzenberg, uma rica programação poderá ser disponibilizada. "Queremos promover uma espécie de Jogos Culturais 2018 e estreitar laços entre os dois povos. Nosso objetivo é levar cerca de 350 pessoas, entre artistas e empresários", afirmou.