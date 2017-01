Criançada tem cinema todos os sábados no Sesc Morada

No Sesc Morada dos Baís e Sesc Corumbá a criançada tem encontro marcado com a fantasia do cinema todos os sábados.

O Cine Clubinho exibe gratuitamente títulos que estão fora do circuito comercial e que levam uma proposta cultural diferenciada ao público infantil.

Confira a programação dos três primeiros meses deste ano e os horários por unidade.

Todo sábado às 17 horas

Janeiro

14/01 - Uma viagem extraordinária

21/01 - O conto da princesa Kaguya

28/01 - O homem da lua

Fevereiro

04/02 - O mundo dos pequeninos

11/02 - As férias do pequeno nicolau

18/02 - Meu amigo Totoro

Março

04/03 - O menino e o mundo

11/03 - Uma viagem extraordinária

18/03 - Contos da noite

25/03 - O conto da princesa Kaguya?