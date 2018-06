Curso do Sesc Cultura fará conexão entre diferentes estruturas musicais

Na área de música, o Sesc Cultura promoverá curso com oito encontros com objetivo de aproximar e ensinar o aluno a reconhecer os valores únicos de composições e produções musicais. As ações começam no dia 14 de junho e seguem até dia 31 julho. Para participar, é preciso fazer inscrição, mediante doação de três litros de leite longa vida, que serão revertidos ao Mesa Sesc Brasil.

Quem ministra o curso é Rodrigo Faleiros, que é maestro e assistente da orquestra sinfônica de Campo Grande. Os alunos poderão reconhecer os valores únicos de composições e produções musicais, além de aprender a fazer conexões entre diferentes estruturas musicais, identificando seus elementos musicais em comum.

Os encontros serão dias: 14, 21 e 26 de junho; 5, 12, 19 e 26 e 31 de julho, sempre das 19h às 20h30. Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 14 anos de idade.

Sobre Rodrigo Faleiros

Produtor musical e compositor pela Wagging Tail, já atuou com diversos artistas locais, nacionais e internacionais, entre eles João Araujo (MG), Arnaldo Freitas (SP) e Norberto da Cruz (Portugal).

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270.