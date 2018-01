Curta Tentei abre exibições do MIS em 2018

O premiado curta-metragem Tentei, dirigido pela jornalista paranaense Lais Melo, abre as exibições do Museu da Imagem e do Som em 2018. O curta será exibido nesta sexta-feira (5) com sessão é gratuita e às 19 horas.

A exibição do projeto Cine Café contará ainda com a presença da atriz Patricia Saravy, que interpreta Glória no curta, entre outros representantes de coletivos feministas. No espaço será realizado um bate-papo sobre produção independente, mercado audiovisual e igualdade de gênero.

O filme produzido de forma independente trata com um roteiro intenso e verdadeiro temas muito discutidos e que estão na pauta de muitos debates no país: violência psicológica, maus tratos e agressões que as mulheres sofrem de seus companheiros. A sessão também será um espaço de discussão e reflexão acerca do fim da violência.