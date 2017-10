Curtas produzidos no Curso de Documentário são exibidos no MIS

Para homenagear os 40 anos de Mato Grosso do Sul, o Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe na próxima segunda-feira (9), às 19 horas, os três curtas produzidos durante o Curso Gratuito de Documentário, projeto realizado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a TV Educativa.

O curso de documentário começou no dia 25 de abril, teve uma carga horária total de 160 horas, inclusas as captações externas e as aulas teóricas e visionagem, realizadas no MIS e na TVE. Na teoria foi apresentada a potencialidade dos chamados “materiais de arquivo” na construção de uma obra e discurso audiovisual, fazendo com que os participantes buscassem e experimentassem novos sentidos na utilização de imagens produzidas em tempos de outrora.

Além da formação, o curso produziu cinco obras audiovisuais com duração mínima de 10 minutos e máxima de 15, ou seja, formato de curta-metragem. Três desses trabalhos serão exibidos no MIS na próxima segunda-feira, também serão exibidos na TV Educativa, enviados a festivais que tratam especificamente de materiais de arquivos (www.arquivoemcartaz.com.br) e ficarão a disposição para pesquisa e nas atividades educativas do MIS. Dois vídeos ainda não foram concluídos, que abordam o processo histórico da criação do Estado e as mulheres nas artes em Mato Grosso do Sul. Estes serão exibidos posteriormente.

A coordenação, orientação dos trabalhos e aulas teóricas ficaram a cargo do publicitário, produtor executivo, roteirista, diretor e editor da TVE, Carlos Diehl; da jornalista, cineasta e coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, e do diretor de TV e editor, Adão Mathias.

Para a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro, os meses de produção dos documentários geraram um processo de pesquisa muito interessante. “Os participantes acabaram descobrindo uma série de fatos sobre a história de Mato Grosso do Sul, sobre a construção do hino, sobre as artes, e estas descobertas foram enriquecedoras para os integrantes dos grupos, pessoas de áreas variadas, que vislumbraram outras possibilidades na produção do audiovisual. A parceria com a TVE proporcionou aos alunos a redescoberta do que é a TV pública. Para o MIS, o material será posteriormente exibido para estudantes, pois o Museu trabalha muito com as escolas. Poderemos trabalhar de forma didática com os estudantes por meio desses documentários, que dão ao museu subsídio para formação sobre a história do Estado”, afirmou Marinete.