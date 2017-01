Da bunda a bota, participantes de MS já movimentaram o BBB

O tema pode ser motivo de muitos virarem no nariz, o título então? Nossa, para que escrever isso. Mas bunda todo mundo olha e bota é algo comum em Mato Grosso do Sul. Big Brother então? Aqui já foi assunto muitas e muitas vezes sim e vai ser outra vez, já que temos nessa edição um representante do estado, o advogado e cozinheiro Ilmar Renato, também conhecido como Mamão.

E porque da Bunda a Bota? Quem não se lembra da big bunda Brasil de Priscila Pires que adornou o BBB 9? Ela conseguiu se manter durante um bom tempo no Erre Jota, se casou, teve dois filhos, se envolveu em mil polêmicas, posou nua, foi para igreja, se candidatou a vereadora, não ganhou, hoje diz que anda de busão, e luta pelos filhos. Enfim, uma mulher como tantas outras, que conhecida por sua beleza, busca lugar ao zol.

E da bota de Fael Cordeiro, que além de mostrar o jeitinho brejeiro lá de Aral Moreira, distante 402 Km da Capital, levou para casa R$ 1,2 milhões. Comprou fazendas, foi candidato, também não ganhou e

E como polêmica pouca é bobagem, nossa participação em Big Brother sempre foi permeada de polêmica, tanto que Dilsinho Mad Max, um bombadão do BBB 3 foi o primeiro a pedir arrego e vazar do BBB. O motivo teria sido que ele levou um fora da ex-miss Brasil Joziane, porém, especulações até hoje falam que na verdade era outra coisa...

E também teve Daniel Gevaerd, que ficou na famigerada casa de vidro do BBB 9 e não chegou a entrar na casa. Ele que é filho do ufólogo Ademar Gevaerd, ainda assim continuou nos holofotes. O pai sumiu, a irmã infelizmente faleceu em um trágico acidente e ele agora briga pela guarda

Agora, o BBB 17 tem Mamão. O cara é totalmente o oposto daquilo que o “padrão Globo de qualidade” impõe. Mamão é daqueles caras que quem conhece ama. Começou como garçom na Assembleia Legislativa e estudou as duras penas. Foi casado, tem um filho adolescente, um típico “maluco beleza” que quem não conhece pode chamar até de “vagabundo petista”. Petista ele é mesmo, assumidíssimo, militante das causas indigenistas, dos direitos humanos, apoiador dos movimentos feministas e das minorias. Se veste de mulher e brinca o carnaval.

E agora, me reservo no direito de falar em primeira pessoa para estrear nossa coluna #TeamMamão do BBB 17. Eu dei muito grito quando ele foi anunciado no BBB. Sim, porque quem conhece sabe, que ao contrário de quem é planta, Ilmar tem multifacetas e quando ele é Ilmar, o advogado que entende pra caramba de leis – em especial o que tange questões públicas e direitos constitucionais, eu acredito que a treta vai rolar.

Mas se o Mamão resolver ir para a cozinha e fizer aquele cheesecake de tomate cereja, ou curtir uma festa até o amanhecer – e duvido não rebolar até o chão, porque o Ilmar e o Mamão são pura alegria, a galera vai curtir sim.

Aqui fora, as conversas já começaram a rolar, de que como um cara militante histórico que sempre ‘xingou a emissora’ agora está lá. Gente, bussiness! O cara já limpou chão! O cara sem emprego trabalha porque ama a família, ama o filho! DUVIDO que você perderia essa oportunidade de estar na Globo e mandar seu recado em horário nobre! Então, sem hipocrisia!

Por isso, nem adianta a direita do Brasil “se unir contra” o Mamão ou contra o Ilmar, porque ele vai ter torcida, mas além de tudo, ele tem algo que é a inteligência. E acreditem a Globo, pode até ser golpista, mas duvido muito que seja boba e colocar alguém do quilate de Ilmar Renato num Big Brother, programa considerado mega fútil – mas que muitos assistem, foi sim, uma puta jogada e acredito que vem muitas tretas, muitos papos cabeça e muita coisa por aí!

Ah, e torcer o nariz para isso significa ficar de fora das rodinhas de conversa... Então, relaxa e entra no #TeamMamamão que ele é um puto, mas é o nosso puto!

Ah, e quem quiser curtir a estreia do BBb em grande estilo, o Drama Bar abre hoje só para isso. E terá televisores ligados na estreia e muita torcida pelo “brother”. O bar fica na Avenida dos Estados, nº 21, quase no encontro das ruas Maracaju e 25 de Dezembro.