Da moda a arquitetura, Mover Fashion une arte em MS

Moda, design, arquitetura, economia criativa e arte convergem durante a primeira edição da Mover Fashion. A Semana de Moda, que acontece entre 20 e 22 de outubro, no Museu de Arte Contemporânea (Marco), contará com exposições, workshops, palestras, bate-papo, desfiles e atividades culturais.

Reunir em um evento diversos segmentos da arte e da moda foi o que motivou a realização da semana de moda em Mato Grosso do Sul. Depois de participar de várias semanas de moda pelo mundo, a organizadora da Mover Fashion, Melissa Tamaciro, quis trazer para o Estado sua experiência.

“Essa semana de moda é resultado de uma vontade que eu tinha de compartilhar conhecimento e aproximar pessoas. Quero ligar com tudo que tem criatividade, conectar o estilista com o arquiteto, por exemplo”, conta Melissa.

Para Melissa a proposta é que a experiência da Semana no Estado se torne um legado. “Compartilhar esse conhecimento é uma forma de fomentar a indústria Mato Grosso do Sul”, ressalta.

De Bonito para o mundo

A Mover Fashion começa estilista Lucas Nascimento, que saiu de Bonito e se destacou no cenário da muda mundial, e a jornalista Mônica Salgado em bate papo sobre os “40 anos de Lifestyle do MS”, na sexta-feira (20).

Lucas Nascimento falará como sua vivência em Mato Grosso do Sul influenciou sua trajetória no acirrado mercado internacional.

“Moda e arte caminhando juntas é sempre atual ao redor do mundo. Eu, assim como outros estilistas visitamos galerias, buscamos inspirações na arte assim como muitos artistas se inspiram na moda. É fascinante ver isso acontecendo em Mato Grosso do Sul, é uma ideia arrojada”, conta Lucas.

“Para falar dos 40 anos do Estado teremos o Lucas que levou o nome de Bonito e de Mato Grosso do Sul para fora e a Mônica como um contraponto, um olhar nacional sobre o Estado”, explica Melissa.

Já no dia 21, a Semana de Moda têm palestra com franqueada destaque de O Boticário, Solange Brum e um bate papo com a stylist Adriana Estivalet. A Mover Fashion também terá o workshop “Design Paramétrico – da arquitetura ao objeto” é workshop liderado por Gil Franco e Grupo Algo+Ritmo.

No último dia, o workshop “Design Paramétrico" continua. O evento encerra com uma surpreendente Art-Intervenção. A exposição “Bicho mole, mas de pele boa” assinada pelo artista Genivaldo Amorim será cenário do desfile do stylist Luiz Gugliatto.

Com 39 peças que se assemelhando a uma espécie de bicho, a exposição traz a reflexão da moda como estilo, presente no cotidiano de todos.

“As obras trabalham a relação do corpo e como a obra pode se desvencilhar do chamado mundo da arte e entrar no mundo real”, comenta o artista que destaca o fato que seu trabalho não faz qualquer apologia ao uso de pele de animais. “Bichos somos todos nós e a pele é o que vestimos”.