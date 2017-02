Deadpool 2 | Pierce Brosnan pode viver Cable nos cinemas

Deadpool 2 pode mesmo ter Pierce Brosnan (ex-007) como o mutante futurista Cable. De acordo com Jeff Sneider, jornalista do programa The Tracking Board, o papel está quase nas mãos do ator.

A informação foi confirmada por outras duas fontes, um jornalista da Variety e outro da Forbes, mas ainda não foi divulgada pelo estúdio, que deve fazer o anúncio pelas redes sociais de Ryan Reynolds, protagonista e produtor da sequência. Recentemente, ele e Brosnan estiveram juntos e tiraram algumas fotos que depois foram publicadas nas redes sociais.

Deadpool 2 tem a direção de David Leitch, o retorno de Ryan Reynolds no papel principal e Simon Kinberg na produção. A estreia deve acontecer em 2018.