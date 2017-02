Desfiles de escolas de samba e blocos de rua animam Carnaval em Campo Grande

De desfile de escola de samba aos tradicionais cordões e blocos de rua, as atrações para os foliões que vão pular Carnaval 2017 em Campo Grande começam cedo, na próxima semana.

As nove escolas de samba que participarão do desfile na Avenida Alfredo Scaff, em frente à Praça do Papa, já estão com tudo preparado para animar os foliões nos dias 27 e 28 de fevereiro. Os blocos carnavalescos também estão com os grupos organizados para fazer a festa.

De acordo com a programação da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), organizadora do desfile das escolas de samba, a primeira apresentação no dia 27 começará às 20 horas.

Antes mesmo do início do Carnaval, na próxima quinta-feira (23), o bloco Evoé Baco começará o esquenta na Orla Ferroviária, a partir das 18 horas. No dia 26, quem quiser prestigiar a animação dos desfiles dos blocos carnavalescos deve se programar para chegar às 18 horas na Esplanada Ferroviária, na Avenida Calógeras, próximo à Feira Central.

Confira a programação:

Desfiles das Escolas de Samba

Dia 27 de fevereiro (segunda-feira)

ARESM – Os Herdeiros do Samba – apresentação às 20 horas

GRES Unidos do Aero Rancho – apresentação às 21 horas

GRES Unidos do São Francisco – apresentação às 22h10

GRES Cinderela Tradição do José Abrão – apresentação às 23h20

GRES Unidos do Cruzeiro – apresentação às 00h40

Dia 28 de fevereiro (terça-feira)

GRES Unidos da Vila Carvalho – apresentação às 20 horas

GRES Igrejinha – apresentação às 21h10

GRES Os Catedráticos do Samba – apresentação às 22h40

GRES Deixa Falar – apresentação às 00h40

Blocos carnavalescos

Dia 23 de fevereiro

Bloco Evoé Baco – início às 18 horas na Orla Ferroviária (Rua 14 de julho, com Avenida Euler de Azevedo.

Dias 25 e 28 de fevereiro

Bloco Cordão Valú – início às 14 horas na Esplanada Ferroviária

Dia 26 de fevereiro

Bloco Vai Quem Vem – início às 16 horas na Praça do Rádio Clube

Desfile dos blocos carnavalescos – início às 18 horas na Esplanada Ferroviária

Dias 27 de fevereiro e 04 de março

Bloco Capivara Blasé – início às 15 horas na Esplanada Ferroviária