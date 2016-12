Faltando um dia para a virada do ano, as preparações para receber 2017 já começaram, desde escolha de da roupa da virada até a cor da roupa intima. Para os supersticiosos essas decisões podem influenciar como será o próximo ano.

Para a roupa da virada o branco é unanime. A cor simboliza paz e purificação espiritual, a tradição veio das tribos africanas, que usavam trajes brancos para homenagear Iemanjá na virada do ano.

As cores também ganham significado especial e traduz o que cada um deseja para o próximo ano. Mesmo para quem escolhe o branco, o colorido por vir de outras formas, como nas roupas intimas.

Segundo a tradição, a cor da roupa intima usada na noite da virada vai refletir em como o próximo ano será, e cada cor tem um significado.

Cores

As calcinhas brancas são as favoritas para a virada, assim como a roupa o branco significa paz. O azul é usado por quem buscam harmonia, traz segurança e paz de espírito. Já o amarelo e dourado vão ser as mais procuradas para iniciar 2017, pois remetem à riqueza/dinheiro, ajudando no sucesso e processos profissionais.

O verde também fará sucesso já que a cor de 2017 será a Pantone e segundo o costume a roupa intima dessa cor dão sorte, esperança e saúde.

Já as cores vermelha e rosa estão ligados ao amor, à paixão e ao romance, e são as mais pedidas para quem busca um novo amor. O Roxo e o lilás remetem a transformações. A cor é usada para afastar os sentimentos negativos.

Para quem não consegue decidir o que mais quer para o próximo ano, a dica é escolher uma cor principal e amarrar uma fitinha com outra cor.