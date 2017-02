Do samba ao blues, Sesc Morada dos Baís garante animação da semana

Com entrada gratuita, a programação musical do Sesc Morada dos Baís da semana tem muito rock, blues e samba, de quarta a sábado, sempre a partir das 20h.

Dia 15 a partir das 20 horas é dia de curtir samba de qualidade. O convidado da noite é Gideão Dias, que sobe ao palco com repertório que contempla músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto. Há 9 anos atuando na carreira solo, Gideão conta que apesar de ter nascido no Estado de São Paulo, é sul-mato-grossense de coração.

“Estou aqui há 17 anos e, particularmente, sou apaixonado na morada dos Baís, inclusive tenho intenção de lançar um clipe ou mesmo gravar um DVD naquele espaço que faz parte da história de Campo Grande”.

Na quinta, 16, é a vez da banda Farrapos e Trapos animar a galera com um som que relembra o velho rock nacional. “A banda foi formada em 2013 para resgatar aquele rock precursor, 100% nacional, como Ira, Paralamas e Cazuza, mas também traz músicos como Charlie Brown Júnior e Teatro Mágico, atendendo a galera mais jovem”, diz o vocalista Luiz Acosta Ribeiro.

Na sexta-feira, 17, show com banda Haiwanna, que leva ao público clássicos do gênero e também produção autoral. A banda já anima as noites campo-grandenses há 18 anos. “A ideia é sensacional, a Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.

Encerrando a programação, o blues do Black di Boa. “Tocar no Sesc é magia pura. Lavo a alma”, define a cantora, Érika Espíndola. A banda se auto define como de funk/rock psicodélico blues. As composições são de Leonardo Reis, que também vai de contrabaixo e backing vocal; Julio Queiroz, na guitarra e backing vocal, Zé Fiuza na bateria e Erika Espíndola no vocal.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br.