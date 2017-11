Documentário Ilegal será exibido nesta quarta-feira no MIS

O Clube do Cineclube exibe nesta quarta-feira (29), às 19h, o documentário Ilegal, dos diretores tarso Araújo e Raphael Erichsen. A apresentação será conduzida pelo THCine, de Campo Grande, projeto tradicional do circuito audiovisual sul-mato-grossense executado no Museu da Imagem e do Som (MIS).

O documentário “Ilegal” foi lançado em 2014, apresenta o enfrentamento de Katiele Fischer, de 33 anos, mãe de Anny Bortoli Fischer. A menina de cinco anos desenvolveu uma doença rara – a síndrome CDKL5, problema genético raro que causa epilepsia grave e sem cura – e, constantemente, sofre com convulsões.

Na luta contra o sofrimento da filha, Katiele encontra apenas uma substância que pode tratar sua filha, o CBD, derivado da Cannabis sativa. Ela precisa trazer a substância ilegalmente ao Brasil, pois qualquer produto com origem na planta da maconha é proibido no país.

Após a exibição do filme será realizado um debate com os participantes da sessão conduzido por Tandy Jullian, ativista e produtor cultural de Mato Grosso do Sul.

Cineclube

As atividades do THCine foram iniciadas em 2012, após a participação de seus respectivos membros no encontro Cúpula Canábica, parte da programação do Rio +20, um dos maiores eventos ambientalistas do mundo. Deste encontro, surgiu o Coletivo Gramado que, dentre outras atividades, passou a organizar sessões cineclubistas em torno da questão do antiproibicionismo da Cannabis no país.

Acervo / THCine

Ao promover sessões cineclubistas, o Coletivo Gramado propõe debates em torno da violência, da criminalização da pobreza e da maconha para uso medicinal bem como de sua matéria prima enquanto substituta de matérias menos resistentes e mais danosas ao meio ambiente, entre tantas outras questões.