A página do Rock in Rio 2019 divulgou as primeiras atrações para a edição do ano que vem. O festival vai dedicar um dia exclusivamente ao metal, como aconteceu na sua primeira edição em 1985.

A banda Iron Maiden volta ao festival no dia 4 de outubro, no Palco Mundo. Scorpions, Megadeth e Sepultura completam o line-up do dia do metal. O Rock in Rio 2019 está agendado para os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro do ano que vem. O evento será realizado na Cidade do Rock, que fica dentro do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No dia 4 de outubro, grandes nomes do gênero irão subir nos diversos palcos da Cidade do Rock. Abrindo a noite, um dos maiores nomes da cena de metal extremo, não só do Brasil como do mundo, o Sepultura. O show em seguida será o thrash metal do Megadeth.

O Scorpions sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio, 34 anos depois de sua estreia na primeira edição do festival. O show que finaliza a noite do metal é o do Iron Maiden, que vem pela quarta ao Brasil.

A organização do evento até o momento, só tinha anunciado o show da cantora Anitta. Em 2017, o festival não teve uma noite dedicada ao estilo.

A venda de Rock in Rio Card, que dá direito a troca por um ingresso, acontece no dia 12 de novembro, às 19h. A compra pode ser feita pelo site Ingresso.com.