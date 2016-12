Educandário Getúlio Vargas é eleito Coral Encantado de 2016

O projeto "Encanto de Natal" chegou ao fim com uma cerimônia emocionante em frente da Agência Sicredi Afonso Pena. A votação para escolher um dos participantes do projeto como o "Coral Encantado" foi pela internet e o Coral do Educandário Getúlio Vargas foi o grande vencedor de 2016. Todos os corais participantes do Encanto de Natal se apresentaram entre os dias 7 e 15 de dezembro no Sesc Morada do Baís, em lindas performances para escolha da população. Também foram reveladas as 23 instituições de caridade, em Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia, indicadas também pela sociedade nas agências do Sicredi, que serão apoiadas pela cooperativa.

Segundo as informações da assessoria, a noite começou com a apresentação do Coral da Igreja Batista da Coronel Antonino, Coral Oficial do Sicredi dando o tom da cerimônia com várias músicas natalinas. Em seguida, a Liga do Bem trouxe sua energia e animação encantando as crianças e os pais presentes. A Orquestra Nova Aliança, que recentemente completou 10 anos de formação, se apresentou levando a magia dos grandes concertos em plena avenida Afonso Pena. Centenas de pessoas assistiram as apresentações, gratuitamente.

Encanto Social – Durante a cerimônia foram reveladas as 23 instituições de caridade – sendo 11 delas em Campo Grande – que serão beneficiadas com recursos e com iniciativas de cooperativismo pelo Sicredi. Gerentes das agências da cooperativa irão visitar as entidades beneficiadas para saber das reais necessidades de cada uma. Em Campo Grande, as escolhidas foram:



Agência UFMS: Asilo São João Bosco

Agência Centro: Hospital do Câncer

Agência Imbirussu: Instituto Ação Missionária

Agência Julio de Castilho: Afrangel

Agência Afonso Pena: Hospital Nosso Lar

Agência Coronel Antonino: Cotolengo

Agência Fórum: AACC

Agência Capital Morena: Associação Renasce Uma Nova Esperança

Agência Campo Grande: Associação São Vicente de Paulo

Agência Chácara Cachoeira: Abrec – Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS

Agência Sicredi Empresarial: Centro Espírita Caminho da Luz



Encanto Cultural – A grande expectativa da noite estava em torno do “Coral Encantado” que a população pode escolher após as apresentações no Sesc Morada dos Baís. Representantes dos corais acompanharam o anúncio com muita expectativa. O Troféu de Coral Encantado de 2016 foi entregue pelas mãos do Papai Noel ao Coral do Educandário Getúlio Vargas.



“É uma emoção muito grande. Atendemos 278 crianças carentes, que recebem refeições cinco vezes por dia. Esse ano tivemos muita procura e não conseguimos atender todos os pais, que precisam deixar as crianças serem atendidas em nosso projeto para poder trabalhar. Foi um presente de Natal para nós”, disse a assistente social, Claudete Del Vale Palhano, emocionada ao receber o troféu de Coral Encantado.



O Educandário Getúlio Vargas assiste crianças e adolescentes por meio de atividades contribuindo com a prevenção, proteção e promoção, oferecendo educação, cultura, saúde, recreação, iniciação e capacitação profissional para que os acolhidos possam ter um futuro melhor.



Para a diretora do Sesc-MS, Regina Ferro, a união das entidades veio de encontro à missão do Sesc que é investir em cultura e incentivar o desenvolvimento das pessoas. “Nós realizamos todos os anos apresentações em nossa unidade da Morada dos Baís, mas quando fomos procurados pelo Sicredi para realizar algo maior como poder proporcionar auxílio a diversas entidades, isso nos motivou a participar. Todos os participantes dos corais estão de parabéns pelas apresentações e por esse lindo momento que pudemos proporcionar para Campo Grande”.



O vice-presidente da Sicredi União MS/TO, Ivan Fernandes Pires Junior ressaltou a importância de trazer de volta o espirito natalino para a cidade. “Estamos muito felizes em poder participar desse projeto junto com o Sesc, Fecomércio, agradecendo o seu presidente Edison Araújo, e a CDL-CG para resgatar o espírito de Natal em Campo Grande. E o mais importante trazer e divulgar o trabalho dos corais e poder ainda ajudar as instituições de caridade cada uma conforme sua necessidade, com ajuda da população. E fica o convite para no próximo ano que mais parceiros possam fazer parte do projeto Encanto de Natal”.



Para o presidente da CDL-CG, Hermas Renan Rodrigues a entidade está feliz em participar de um projeto que visa incentivar o retorno do espírito natalino e poder beneficiar entidades que tanto necessitam de apoio. “A CDL está feliz por sua participação e apoio neste lindo projeto Encanto de Natal, beneficiando entidades carentes. Um momento inesquecível e que emocionou quem esteve presente. Parabéns ao Coral Encantado do Educandário Getúlio Vargas que atende bravamente 278 crianças carentes e parabéns também ao Sicredi que ajudará 23 instituições e ao Fecomércio e o Sesc pela parceria”.



Confira abaixo a lista de agências do Sicredi e as instituições de caridade que serão beneficiadas no interior de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia.



Interior de MS



Agência Três Lagoas: Apae

Agência Corumbá: Asilo São José

Agência Brasilândia: Centro de Convivência do Idoso

Agência Rochedo: Asilo de Rochedo

Agência Camapuã: Sociedade de Proteção ao Idoso

Agência Corguinho: Apae



Tocantins



Agência Palmas: Apae

Agência Porto Nacional: Abrigo de Idosos Tia Angelina

Agências de Dianópolis: Apae

Agência Pedro Afonso: Apae

Agência Araguatins: Apae



Bahia



Agência da Cidade Luis Eduardo Magalhães: Apae



O Encanto de Natal é fruto de uma união entre Sicredi, o Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc MS), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) e a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).