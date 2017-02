Em Campo Grande folião deve gastar de R$ 49,00 a R$ 450,00 durante o Carnaval

Os principais gastos devem ser com alimentação, bebidas e viagens

Os foliões campo-grandenses devem gastar entre R$ 49,00 e R$ 450,00 gastos durante o feriado de Carnaval deste ano, é o que aponta a pesquisa do desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Os principais gastos no período devem ser com alimentação, bebidas e viagens. Uber e táxi também aparecem, indicativo de cumprimento da chamada Lei Seca.

A estimativa, segundo a pesquisa, é que na Capital os foliões movimentem R$ 54 milhões durante as festividades. E R$ 25 milhões devem ser injetados pelos campo-grandenses que vão aproveitar o feriado no interior.

“A maior parte da movimentação econômica em decorrência do Carnaval deve ficar na própria Capital, uma vez que entre os moradores, apenas 21,85% indicaram intenção de viajar no período de Carnaval”, explica o presidente do IPF-MS, Edison Araújo. Corumbá, Rio Verde e chácaras são os principais destinos de quem vai cair na estrada.

Perfil dos foliões campo-grandense

A pesquisa também mostra que quem mora em Campo Grande não é adepto da folia: 81,91% disseram que não pretendem participar de atividades carnavalescas e, destes,41,97% ficarão em casa. Entre os que vão festejar, 27,2% mencionaram que pretendem se divertir nos blocos de rua.

A preferência musical para este Carnaval, segundo a pesquisa é o sertanejo, que lidera o ranking com 26,84%, seguido do gospel, com 11,65% e todos os tipos, 9,37%.

Por fim, os entrevistados dão sugestões para melhorar o Carnaval na Capital: 43,55% querem mais segurança e 38,71% mais atrativos, com apresentações de bandas e blocos.

Foram ouvidas 270 pessoas, permitindo um nível de 95% de confiança e 6% de margem de erro. A aplicação dos questionários ocorreu de 13 a 16 de fevereiro de 2017, em dez regiões da cidade.