Apresentando clássicos do rock, com novos arranjos e a combinação perfeita de sua voz rouca e a intimidade com o violão, o violinista, compositor mineiro e cantor Emmerson Nogueira estará novamente em Campo Grande, neste sábado (29).

Entre os instrumentos acústicos que serão usados no show do próximo sábado, Emmerson toca uma viola de 10 cordas. O artista explica como encaixou no rock clássico essa releitura no show. “A viola de 10 cordas também conhecida como viola caipira é um dos meus instrumentos de cabeceira. A viola tem um timbre único capaz de envolver o arranjo de forma a se adaptar muito bem em qualquer estilo. No rock ela funciona tão bem quanto na música caipira. É só deixar soar natural, pois o instrumento por si só já tem um som incrível e único!”, explicou.

No show de aproximadamente duas horas, o cantor consegue, através de medleys, passagens ou citações, percorrer boa parte de sua carreira, garantindo a satisfação de um público exigente que costuma acompanhar de perto sua trajetória. Sua apresentação traz uma energia de palco que transborda e contagia o público. “Acho que todo dia levamos pra casa boas recordações da carreira. Cada dia temos surpresas diferentes e também muito aprendizado. O importante é que ainda continuamos fazendo shows por todos o país e cada vez mais recebemos mais carinho por onde passamos”, relatou sobre as lembranças de sua carreira.

O artista mineiro disse que se interessou pela música aos 14 anos e com 17 já vivia disso. Sua grande influência saiu do Mato Grosso do Sul e ganhou o Brasil. que “sem dúvida minha maior lembrança é do grande músico Almir Sater que foi uma grande influência na minha formação musical”, disparou.

Ainda é possível adquirir os ingressos e apreciar o melhor acústico da América Latina, em Campo Grande.

