Com apresentação que é considerada o melhor acústico da América Latina, o cantor, violonista, compositor e produtor musical, Emmerson Nogueira, leva a Campo Grande no próximo dia 29 de setembro, seu novo show “17 Anos de Estrada, Mais Amigos e Mais Canções”.

Emmerson apresenta ao público campo-grandense sua voz rouca e a intimidade com o violão, aliados ao perfeito entrosamento com os músicos de sua banda e uma apresentação de cerca de duas horas, passando por grande parte do conjunto de sua obra, para atender aos mais exigentes fãs, que acompanham atentamente sua carreira.

Clássicos como “Wish You Were Here” e “Hotel California”, estão entre o repertório, havendo espaço para surpresas e momentos conceituais, como o solo de viola caipira, muito apreciado pela audiência. Mais do que interpretar grandes canções, Emmerson Nogueira imprime muita personalidade, fazendo de seu estilo, uma marca reconhecida e conceituada.

Trazida pela Abappai Produções, esta apresentação é voltada aos amantes da boa música e perfeita para curtir em família, brindando os campo-grandenses com um espetáculo de categoria internacional.

Serviço

Show: 17 anos de Estrada, mais amigos e mais canções – Emmerson Nogueira

Abertura: Pocket Show com a banda Tem Amor (RJ)

Data - Hora: 29 de setembro de 2018 (Sábado) - 21h

Local: Teatro Rubens Gil de Camilo – Palácio Popular da Cultura

Ingressos

1/4 Colchões Av.Afonso Pena, 3835

Vendas online: abappaiproducoes.com.br

Informações: (67) 99921-0099