Encerramento do FUÁ celebra todas as artes no Centro Cultural nesta sexta-feira

A entrega de prêmios do 9º Festival Universitário do Audiovisual havia sido adiada devido ao mal tempo na Capital.

A Noite de Encerramento do 9º Festival Universitário do Audiovisual (FUÁ) acontece nesta sexta-feira (15.12), às 19h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O tempo fechado cancelou a entrega de prêmios do FUÁ, marcada inicialmente para o início de novembro. Mas a trégua do aguaceiro é uma ótima oportunidade para celebrar este importante prêmio oferecido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). E a entrada é franca.

Além da entrega dos troféus aos vencedores deste ano o evento contará com atrações especiais: uma surpresa com o Coletivo Femme, cenografia do artista visual Rafael Mareco e uma apresentação musical com o Coletivo ARduaRÀ.

O Femme é um coletivo que desde 2014 questiona o que é ser mulher dentro das danças urbanas, tratando de questões de gênero e sexualidade em Campo Grande. Formado por integrantes da Cia.Dançurbana e Grupo Expressão de Rua, explora técnicas das danças urbanas, sejam elas ditas como femininas ou não. Elenco conta com Ariane Nogueira, Fernanda Calixto, Ingrid Peroira, Jackeline Mourão, Livia Lopes, Maura Menezes e Rose Mendonça.

Já o coletivo ARduaRÀ surgiu a partir da criação, por Felipe Brito, do instrumento que leva o mesmo nome, o qual origina e dispara bits eletrônicos intercalados a percussões esparsas. A voz munida de drives naturais e elementos digitais de Begèt traz a carga melódica e a essência da MPB. Julio Queiroz, produtor musical, arranjador e guitarrista, dessa vez assume sobre o ARduaRÀ o contrabaixo com pedais e distorções. O resultado de toda essa instrumentação feita a seis mãos (e cordas vocais) foi um som nada econômico e futurista.

Vencedores

Foram recebidos 130 trabalhos de todo o País inscritos para a premiação. Destes, 38 foram selecionados pela Comissão Julgadora para concorrer na Mostra Competitiva. Os mais votados recebem R$ 5 mil, R$ 1,6 mil e R$ 700,00, respectivamente, para os três primeiros colocados em cada uma das oito categorias em disputa.

FUÁ

Nos últimos anos o FUÁ colaborou com o crescimento de produções audiovisuais no Estado, garantindo espaço para a produção independente e estimulando a formação de novos talentos no ramo. Grandes nomes do nosso audiovisual já participaram.