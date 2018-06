O espetáculo “Ceará dando as caras” do humorista Wellington Muniz chega a Campo Grande no próximo mês. O show está programado para ocorrer no dia 8 de julho (domingo), no Palácio Popular da Cultura, localizado no bairro Jardim Veraneio. Será a primeira vez que o artista estará na capital sul-mato-grossense e promete animar o público com suas várias “caras”.

“Estamos rodando o Brasil desde 2016, já fizemos o espetáculo em várias cidades, mas ainda falta muita coisa para gente mostrar. Vai ser a primeira vez que estarei em Campo Grande, estou ansioso, na expectativa para fazer o show marcante”, disse o humorista.

Mais 50 mil pessoas já se divertiram e se emocionaram com o humorista e seu espetáculo, que há três anos vem arrancando gargalhadas das plateias por onde passa. “Há muito tempo que queria voltar aos palcos com um espetáculo de humor. Quando eu fui trabalhar no Multishow, esse desejo pode virar realidade, pois fiquei com uma agenda mais flexível, que permitia viajar pelo Brasil para fazer shows”, contou o artista.

O humorista ainda relata que o espetáculo possui vários personagens e imitações. “Algumas imitações o público já conhece. O show tem uma interação muito grande com a plateia e não vejo a hora de me apresentar na cidade. Como fiquei um tempo parado, estou voltando agora e quero fazer as pessoas rirem muito”, afirmou.

Entre as suas várias “caras”, o humorista conta com personagens que marcaram sua carreira artística, como Silvio Santos e Gabi Herpes, e usa todo o potencial vocal para imitar cantores, como Maria Bethânia e Tina Turner.

Para os interessados, o espetáculo “Ceará dando as caras”, terá uma única apresentação no dia 8 de julho às 21 horas no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.