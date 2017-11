Espetáculo de dança terá entrada gratuita nessa semana

As apresentações são da Cia Dançurbana que comemora 15 anos no palco

Nos dias 17 e 18 de novembro a Cia Dançurbana celebra seus 15 anos no palco, levando ao público, gratuitamente, três espetáculos que marcaram sua trajetória. O trabalho mais recente da companhia, ‘Poracê – O Outro de Nós’, será apresentado no dia 17, com sessões às 15h e às 20 horas. Já o espetáculo ‘Plagium?’ será apresentado no dia 18, às 20 horas.

As apresentações acontecem no Teatro Prosa – SESC Horto. Já ‘De Passagem’, será encenado nos dias 24 e 25, com sessões às 18h30 e às 20 horas, tendo como ponto de partida a Morada dos Baís.

O projeto Manutenção Dançurbana está sendo realizado por meio de investimento do Fundo de Investimentos Culturais-FIC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania-SECC e do Governo do Estado de MS e patrocínio de O Boticário na Dança, Eletrobras Furnas e Digix. Esta temporada tem apoio do SESC MS.

Serviço

Dia: 17 de novembro

Espetáculo: ‘Poracê – O Outro de Nós’

Horários: 15h e 20 horas

Local: Teatro Prosa – SESC Horto, rua Anhanduí, 200.

Dia: 18 de novembro

Espetáculo: ‘Plagium?’

Horário: 20 horas

Local: Teatro Prosa – SESC Horto, rua Anhanduí, 200.

Dias: 24 e 25 de novembro

Espetáculo: ‘De Passagem’

Horários: 18h30 e 20 horas

Cia Dançurbana

Nascida em 2002, a Cia Dançurbana desenvolve um trabalho de formação, produção e difusão da dança em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. É uma companhia de dança profissional independente, que realiza espetáculos, cursos, oficinas, encontros e palestras, pautadas pela sustentabilidade e continuidade da realização de trabalhos, que se relacionem com a comunidade, com o público em geral. A técnica inicial de movimento usada pela companhia são as Danças Urbanas e seus mais diversos estilos, porém não utilizadas como Fim e sim como meio para as criações. Principais espetáculos: Urbanóides (2008), Plagium? (2009), Singulares (2012), Soma Onze (2013), De Passagem (2015), FLUZZ (2016) e Poracê – O outro de nós (2017).