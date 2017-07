Espetáculo de marionetes

Oficina e espetáculo com marionetes são atrações do Palco Giratório do Sesc em agosto. O grupo mineiro Pigmalião Escultura que Mexe realizará com oficina de marionetes, no dia 02, e apresentação do espetáculo “O Quadro de Todos Juntos” no dia 03, quinta-feira.

O espetáculo, no Teatro Prosa, do Sesc Horto, começa às 20 horas e é gratuito, mas é preciso chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirar ingresso. O público poderá prestigiar um espetáculo que, em 2015, foi convidado a participar do Festival Mundial de Teatro de Marionetes de Charleville-Mezières, na França, o maior do gênero no mundo.

A peça conta a história de uma família posa para um retrato. O instante de um flash revela além da superficialidade. Mostra a frágil estrutura por trás dessa imagem perfeita. Segredos postos ao chão. Suspensão do tempo. Cada um de seus integrantes expõe seus mais íntimos e secretos desejos. Todos são espelhos. Todos juntos. Um encontro de família em que a realidade, o simulacro e o delírio confrontam-se em um quadro mais que verdadeiro.

Oficina

Para participar da oficina “A Representação do Movimento na Marionete”, que terá duração de seis horas, na quarta-feira, dia 2, é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e fazer inscrição antecipadamente, uma vez que as vagas gratuitas e limitadas.