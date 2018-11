A programação é aberta ao público, a partir das 18h, com entrada gratuita

A quarta-feira (14) véspera de feriado, vem com uma programação que une culinária, entretenimento e cultura na segunda edição do projeto Estação Campo Grande, realizado a cada quinze dias na Plataforma Cultural, localizado na Esplanada Ferroviária. A programação é aberta ao público, a partir das 18 horas, com entrada gratuita.

O evento de amanhã terá palco aberto para a comunidade apresentar seus talentos, mas a cantora Karina Marques e o cantor Davi Buq soltam a voz para iniciar a animação. Davi, inclusive, aproveitará a oportunidade para lançar seu primeiro álbum Barco de Papel, projeto contemplado pelo Fundo de Investimento a Cultura (FMIC), edital da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Enquanto a música rola, os participantes podem aproveitar para comprar frutos da época vendidos pela índias, além de pipocas e pães especiais. Suzamar Rodrigues Alves, gestora da Plataforma Cultural, afirma que a proposta do Estação Campo Grande é relembrar a antiga movimentação da estação ferroviária que levava e trazia pessoas de diversos lugares.

“Temos um amor pela ferrovia, queremos resgatar a história dela, estaremos, inclusive, com um carrinho para vender pipoca. Nossa intenção, sobretudo é valorizar nosso patrimônio”, conta.

Na primeira edição do projeto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo descerrou placa que dá o nome da servidora Lucila de Araujo Pereira ao ateliê das artes, espaço de oficinas dentro da Plataforma. Lucila faleceu em 2017 e recebeu a homenagem em virtude dos longos anos que atuou no espaço oferecendo aulas de mosaico, além de trabalhar com poesia, obras de artes e artesanato.