Estação cultura reunirá arte e gastronomia na esplanada ferroviária

Com diversas atrações culturais que vão desde apresentações musicas de dança até exposição de artes plásticas e contação de histórias atrai as crianças, prefeitura realiza a Estação Cultura, no dia 8 de abril, das 9 horas às 21 horas, na Plataforma Cultural, localizada na Esplanada Ferroviária.

O ‘mix’ de atividades será realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), uma vez ao mês, sempre no mesmo local.

O objetivo, de acordo com a secretária Nilde Brun, é tornar o espaço mais conhecido, além de disponibilizar para os campo-grandenses mais uma opção para consumo de cultura e entretenimento.

“A Estação Cultura proporcionará a todos a junção do movimento e da diversidade cultural em um dos espaços mais emblemáticos de Campo Grande, a Estação Ferroviária.

A superintendente de Cultura da Sectur, Renata Leoni, completa ainda que o projeto será uma oportunidade para que as pessoas contemplem o trabalho desenvolvido pelas associações de artesanato, por grupos de dança e cantores. Além de fortalecer a região como um ponto turístico e cultural de Campo Grande.

“Nossa intenção é fomentar esta região e oferecer oportunidade para que as pessoas divulguem seus produtos e talentos. Queremos dinamizar a Plataforma Cultural, avivá-la com atrações culturais e torná-la mais conhecida, pois é um importante ponto histórico da Capital”, observa Renata.

Com entrada gratuita, quem prestigiar o projeto poderá contemplar o som da Banda Municipal, danças de rua, de salão, além do samba de gafieira. Ainda está na programação a apresentação de teatro de fantoches, exposição de carros e bicicletas antigas, maquiagem, oficina de mosaico e venda de comidas regionais como sopa paraguaia, saltenha e outras iguarias.

A animação ficará por conta da palhaça Brotoeja. A Biblioteca do SESC e a Gibicicleta também estarão presentes no projeto. Ainda durante as atividades será realizado um desfile de moda com roupas de brechós e uma aula de como fazer uma trança afro. A Miss Brasil Pré Teen 2016, Claudia Louise, e a Miss Campo Grande, Jaqueline Arantes, participarão do evento.