Estão abertas inscrições para Oficina Prática de Direção e Produção Audiovisual

O Sesc Cultura abriu nesta segunda-feira (16), as inscrições da Oficina Prática de Direção e Produção Audiovisual, com Rodolfo Ikeda e Helton Perez. Serão 20 vagas destinadas ao público em geral. As aulas acontecem de 31/07 a 03/08 das 18h30 às 22h30 e 04/08, das 14h às 18h.

Os interessados têm até o dia 24 de julho para se inscrever enviando email para [email protected] com nome completo, CPF, formação, currículo resumido e um texto de no máximo 1.000 caracteres sobre por que gostaria de dirigir e produzir um filme.

Os 20 selecionados deverão efetivar sua inscrição por meio da doação de 3 litros de leite Longa Vida e apresentação da carteira válida do Sesc. Da oficina culminará a produção e o lançamento do filme de curta-metragem Moradas.

O filme e a oficina serão dirigidos e produzidos pelos próprios alunos, com apoio dos ministrantes Rodolfo Ikeda e Helton Pérez.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.